Англия

Тренер Лидса Марсело Бьелса рассказал о том, в каком настроении подходит к возобновлению сезона лидер Чемпионшипа.

Марсело Бьелса заявил, что всегда был против досрочного завершения сезона в Чемпионшипе и "кабинетного" распределения путевок в Премьер-лигу.

"Мир без футбола — это сплошное разочарование, – цитирует главного тренера Лидса Sky Sports. – Поэтому мы рады вернуться к нормальной жизни, ведь длительный период только физических упражнений и тактических занятий не приносит особых эмоций".

"Мы всегда были за то, чтобы возобновить сезон, хотя, конечно, ощущения необычные. С одной стороны, после длительного перерыва кажется, что начинается новый сезон, но впереди не 46 матчей, а всего 9... Впрочем, все находятся в равных условиях".

"Конечно, жаль, что не будет зрителей, но надо учитывать ситуацию. И лучше играть без болельщиков, чем просто распределить итоговые места без игры. Что касается поддержки фанов, то могу сказать, что они выражают ее игрокам и всем в клубе такими разнообразными способами, что точно нельзя сказать, что мы остались без поддержки".

После 37-ми туров Лидс лидирует в Чемпионшипе, набрав 71 очко, и опережает идущий третьим Фулхэм на 7 пунктов, и потерять право на прямую путевку в АПЛ йоркширцам будет непросто.

В воскресенье, 21 июня, "белые" сыграют на выезде против Кардиффа.