Англия

Лидеры Чемпионшипа Лидс и Вест Бромвич смогут расширить Английскую Премьер-лигу до 22-х команд.

Помимо того, что Ливерпуль будет автоматически признан чемпионом Англии, если сезон из-за коронавируса так и не будет доигран, прямые путевки в Премьер-лигу получат Лидс и Вест Бромвич — сообщает The Telegraph.

При этом Премьер-лигу в таком случае не покинет никто, и в сезоне-2020/21 там будут выступать 22 команды.

После 37-ми туров Лидс занимает первое место в Чемпионшипе, опережая на одно очко Вест Бромвич, при этом ближайший преследователь, Фулхэм, отстает от «павлинов» и «дроздов» на 7 и 6 очков соответственно.

Последний чемпион Англии до начала эпохи АПЛ, Лидс с 2004 года не выступал в элитном дивизионе страны. Вест Бромвич покинул Премьер-лигу по итогам сезона-2017/18.

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