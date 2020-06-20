Англия

Норвежец поделился мнением о ничьей с лондонцами.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Солскьяер прокомментировал результат матча с Манчестер Юнайтед (1:1) в 30-м туре АПЛ.

"Сегодня Поль Погба показал, что может играть с Бруну Фернанешем, а Бруну заработал пенальти и забил. Погба рад вернуться на поле. Уверен, все видят его жажду к игре и насколько он хороший футболист.

Я расстроен, что мы не заработали три очка. В прошлом году на Уэмбли они разрывали нас последние 40 минут, но мы победили. В этом поединке все было наоборот.

Я расстроен, что они забили первым ударом, но Бергвейн ударил очень хорошо. Де Хеа расстроен этим голом, но мяч разрывал пространство. Мы хорошо отреагировали, а спустя пару минут он совершил хороший сейв", – рассказал Солскьяер в интервью Sky Sports.

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