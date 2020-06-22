Челси одержал волевую победу над Астон Виллой в 30-м туре АПЛ. 

В 31-м туре Астон Вилла сыграет с Ньюкаслом, а Челси ожидает сложнейший матч против Манчестер Сити. 

Обзор матча

Астон Вилла — Челси 1:2
Голы: Хаус, 43 — Пулишич, 60, Жиру, 62

Астон Вилла: Нюланд — Конса, Мингс, Хаус, Таргетт — Хурихейн (Накамба, 70), Дуглас Луис, Макгинн (Хота, 87) — Эль Гази (Трезеге, 70), Дэвис (Саматта, 57), Грилиш

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Ковачич (Баркли, 55), Канте, Маунт — Виллиан (Джеймс, 90), Жиру (Абрахам, 80), Лофтус-Чик (Пулишич, 55)

Предупреждения: Конса, Грилиш — Канте. 