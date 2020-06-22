Голы Кристиана Пулишича и Оливье Жиру принесли "пенсионерам" победу над командой Дина Смита.
РАДОСТЬ ИГРОКОВ ЧЕЛСИ, GETTY IMAGES
22 июня 2020, 00:59
Челси одержал волевую победу над Астон Виллой в 30-м туре АПЛ.
В 31-м туре Астон Вилла сыграет с Ньюкаслом, а Челси ожидает сложнейший матч против Манчестер Сити.
Обзор матча:
Астон Вилла — Челси 1:2
Голы: Хаус, 43 — Пулишич, 60, Жиру, 62
Астон Вилла: Нюланд — Конса, Мингс, Хаус, Таргетт — Хурихейн (Накамба, 70), Дуглас Луис, Макгинн (Хота, 87) — Эль Гази (Трезеге, 70), Дэвис (Саматта, 57), Грилиш
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Ковачич (Баркли, 55), Канте, Маунт — Виллиан (Джеймс, 90), Жиру (Абрахам, 80), Лофтус-Чик (Пулишич, 55)
Предупреждения: Конса, Грилиш — Канте.