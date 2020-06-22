Англия

Вратарь рассказа о роли тренера в его карьере.

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон высказал свое мнение о совместной работе с главным тренером команды Пепом Гвардиолой.

"Роль вратаря в команде Пепа похожа на 11-го полевого игрока на поле, с точки зрения подготовки, давления. Я думаю, что это сложнее. Есть большая ответственность, потому что вы не можете позволить себе делать какие-либо ошибки".

"Пеп — отличный менеджер, который видит футбол по-другому. Он живет футболом и дышит футболом. То, как он думает об игре, совершенно отличается от других менеджеров".

"Он мне очень помог, но не только мне, но и остальным товарищам по команде", - сказал Эдерсон Sky Sports.

Ранее испанский специалист рассказал о грядущих трансферных планах клуба на межсезонье.