Англия

Ниредландец мог и не попасть в стан "шпор".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение об игре нападающего команды Стивена Бергвейна.

"Он хороший игрок. Поздравляю мой клуб, потому что изначально он не был моим первым выбором — в конце концов, это было отличное решение его приобрести".

"Есть только хорошие новости. Лукас вернулся. Деле Алли вернулся после дисквалификации, и в игре против Юнайтед не было зафиксировано никаких травм. Мы не потеряли ни одного игрока. Впервые с тех пор, как я прибыл в команду, у меня есть все шесть атакующих игроков", — цитирует Моуриньо официальный Twitter Тоттенхэма.

Ранее португальский специалист дал свою оценку прошедшему поединку АПЛ против Манчестер Юнайтед.