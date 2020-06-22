Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение об игре нападающего команды Стивена Бергвейна.

"Он хороший игрок. Поздравляю мой клуб, потому что изначально он не был моим первым выбором — в конце концов, это было отличное решение его приобрести".

"Есть только хорошие новости. Лукас вернулся. Деле Алли вернулся после дисквалификации, и в игре против Юнайтед не было зафиксировано никаких травм. Мы не потеряли ни одного игрока. Впервые с тех пор, как я прибыл в команду,  у меня есть все шесть атакующих игроков", — цитирует Моуриньо официальный Twitter Тоттенхэма.

Ранее португальский специалист дал свою оценку прошедшему поединку АПЛ против Манчестер Юнайтед.