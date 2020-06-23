Англия

Вингер Манчестер Сити пропустил почти 11 месяцев из-за травмы колена.

Лерой Сане вышел на замену в матче 30-го тура Премьер-лиги против Бернли (5:0). Он сменил Фила Фодена на 89-й минуте.

Эта игра стала для немца первой с 4 августа 2019 года, когда он в игре за Суперкубок Англии с Ливерпулем (1:1, 4:5 по пенальти) порвал крестообразные связки.

У Лероя остается год по контракту с Манчестер Сити, но он хочет покинуть клуб. Активнее всего немца связывают с Баварией. "Горожане" же в качестве замены Лерою могут приобрести Леона Бейли из Байера.

Сане перешел в Ман Сити из Шальке в 2016 году. Он выиграл с "горожанами" восемь трофеев, среди которых два Кубка Англии.