Англия

Хавбек связал себя с клубом на пять ближайших сезонов.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей подписал новый контракт, рассчитанный до 2025 года, сообщил официальный сайт клуба. В договоре предусмотрена возможность продления еще на год.

23-летний шотландец – воспитанник Манчестер Юнайтед. Он находится в структуре клуба с 2012 года. Свой первый матч за Юнайтед Скотт провел в 2017 году против Арсенала, а сейчас на его счету 75 матчей и 6 голов за МЮ.

Манчестер Юнайтед идет на пятом месте в Премьер-лиге после 30 туров, опережая Вулверхэмптон по дополнительным показателям, а Шеффилд Юнайтед – на два очка. Пятое место даст право сыграть в Лиге чемпионов, если дисквалификация Манчестер Сити из этого турнира останется в силе.

Следующий поединок "красные дьяволы" проведут против Шеффилд Юнайтед 24 июня.