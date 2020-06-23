Англия

Аргентинский нападающий испытывает проблемы со здоровьем после минувшего поединка АПЛ.

Серхио Агуэро вынужденно покинул поле в конце первой половины игры против Бернли из-за повреждения.

Теперь форварды предстоит поездка в Барселону, где он встретится с доктором Рамоном Кугатом для дальнейшего обследования, сообщает официальный сайт "горожан".

Агуэро провел 32 поединка в футболке Манчестер Сити в этом сезоне, забив 23 гола и сделав четыре результативных передачи.

Напомним, что Хосеп Гвардиола не очень оптимистично настроен относительно повреждения аргентинского нападающего.