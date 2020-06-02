Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о Куне.

Сегодня лидер Манчестер Сити отмечает очередной день рождения. В свои 32 года Агуэро остаётся лидером английского топ-клуба, уже который год подряд борясь за звание лучшего бомбардира. За почти десятилетие на Альбионе Кун, пожалуй, заслужил считаться легендой Английской Премьер-лиги.



В честь признанного бомбардира Football.ua подготовил онлайн-викторину.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.

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Горка Элустондо