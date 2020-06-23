Англия

Бразилец может продолжить карьеру в составе других лондонских команд.

Виллиан заинтересовал несколько английских клубов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы две лондонские команды — Арсенал и Тоттенхэм. Однако никакой конкретики на данный момент нет.

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Напомним, что соглашение Виллиана с Челси истекает 30 июня, но он, скорее всего, продлит контракт до конца сезона.

В текущем сезоне бразилец отыграл 29 матчей в АПЛ: на его счету 5 голов и 6 ассистов.