Англия

Форвард поведал о поединке против Вест Хэма.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн поделился своими впечатлениями от матча АПЛ, в котором его команда одолела Вест Хэм (2:0).

"Я рад вернуться в гонку бомбардиров. Это была сложная игра, нам потребовалось некоторое время, чтобы разбить соперника. Очевидно, у нас было несколько шансов, прежде чем мы забили первый гол, потом было приятно поставить решающую точку".

"Когда вы отсутствовали более шести месяцев, у вас появляется особое чувство на поле. Вы можете тренироваться столько, сколько хотите, но быть здесь совсем по-другому".

"Я очень усердно трудился на протяжении всей своей реабилитации, в играх на спаррингах и на разминке. Я чувствую себя в форме, как никогда раньше", — сказал Кейн Sky Sports.

Ранее главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо заявил, что изначально не хотел видеть в команде Стивена Бергвейна.