Германия

Полузащитник мюнхенской команды пропустит порядка трех недель.

Главный тренер Баварии Ханс Флик рассказал, что Тиаго Алькантара перенес операцию и проведет вне игры как минимум три недели.

"Тиаго перенес операцию в области паха, он пропустит три недели. Мы решили, что операцию нужно делать сейчас".

"Вероятно, он сможет сыграть в финале Кубка Германии", — приводит слова Флика официальный Twitter Баварии.

Напомним, что финал Кубка Германии состоится 4 июля.