Полузащитник мюнхенской команды пропустит порядка трех недель.
Тиаго Алькантара, ФК Бавария
12 июня 2020, 18:59
Главный тренер Баварии Ханс Флик рассказал, что Тиаго Алькантара перенес операцию и проведет вне игры как минимум три недели.
"Тиаго перенес операцию в области паха, он пропустит три недели. Мы решили, что операцию нужно делать сейчас".
"Вероятно, он сможет сыграть в финале Кубка Германии", — приводит слова Флика официальный Twitter Баварии.
Напомним, что финал Кубка Германии состоится 4 июля.