Англия

"Волки" хотят выручить огромную сумму денег.

Руководство Вулверхэмптона готово продать нападающего Рауля Хименеса, но лишь за 100 миллионов фунтов, утверждает Transfer Podcast.

По данным источника, приобрести мексиканского футболиста желает Манчестер Юнайтед, но установленная цена отпугнула "манкунианцев".

Ранее сообщалось, что побороться за Хименеса намерен Ювентус, предложив "волкам" 60 миллионов евро и футболиста на выбор.

Также игрок не стал отрицать, что он был бы заинтересован в потенциальном переезде в мадридский Реал или Барселону.