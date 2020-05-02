Англия

Впрочем, мексиканский форвард хотел бы остаться в чемпионате Англии.

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес прокомментировал слухи в прессе, которые связывают его с возможным переходом в другой клуб в летнее трансферное окно. Мексиканец заявил, что хочет остаться в стане "волков", но предложение от Реала или Барселоны может его переубедить.

"Я узнал об этом в социальных сетях. Они меня отправили уже и в Реал, и в Челси, и в Манчестер Юнайтед, и в Арсенал. Каждый день появляется новая команда, которая проявляет ко мне интерес. Нужно оставаться спокойным. Если обо мне говорят, значит я двигаюсь в правильном направлении".

"Хотел бы продолжить играть в Англии. Я счастлив здесь и полностью адаптировался к чемпионату. Мне нравится идея остаться в Премьер-лиге, но если вы скажете, что поступило предложение от Реала или Барселоны, очевидно, такую возможность упускать нельзя", — приводит слова Хименеса AS.

Напомним, Рауль Хименес уже имеет опыт выступлений в испанской Ла Лиге. Непродолжительный период в мадридском Атлетико сложился не лучшим образом для форварда, однако он об это не жалеет.

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