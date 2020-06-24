Англия

Также "бордовых" покидает весьма важный для команды Джефф Хендрик и резервист Адам Легздиньш.

Главный тренер Бернли Шон Дайч объявил, что клуб, как и ожидалось, не будет продлевать истекающие в конце июня контракты с вратарями Джо Хартом и Адамом Легздиньшем, а также хавбеками Джеффом Хендриком и Аароном Ленноном. Эта четверка больше не сыграет за "бордовых".

"Когда ты профессиональный футболист и слышишь плохие новости в ситуации, когда там могли быть хорошие – я думаю, было бы жестоко просить сыграть", — цитирует Дайча официальный сайт Бернли.

"Эти футболисты продолжат свой путь, и куда бы он не свернул – мы желаем им удачи. Я всегда желал им только хорошего и постоянно старался помочь, чем мог".

Харт и Легздиньш ни разу не сыграли за Бернли в нынешней Премьер-лиге, в то время, как на счету Леннона 16 матчей (4 в основе), а Хендрик провел 24 игры (22 с первых минут), отметившись двумя голами и двумя ассистами. Интерес к нему приписывают Милану, Роме и Селтику.

В то же время, защитник Фил Бардсли продлил контракт с клубом до лета 2021 года.