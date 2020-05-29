Италия

Ирландец Джефф Хендрикс может оказаться в Серии А.

Центральный полузащитник Бернли Джефф Хендрик оказался в сфере интересов Милана — сообщает Sky Sports.

Контракт Хендрика с "кларетовыми" истекает по завершении сезона-2019/20, и хотя Бернли рассчитывает его продлить, ирландца вполне может заинтересовать перспектива испытать свои силы в Серии А.

28-летний полузащитник национальной сборной Ирландии (54 матча, 2 гола) выступал за Дерби Каунти (214 матчей во всех турнирах, 26 голов) и Бернли (139, 10).