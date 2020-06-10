Италия

Конкурентами римлян и "кельтов" будут Милан и Ньюкасл.

Центральный полузащитник Бернли Джефф Хендрик стал трансферной целью ряда европейских клубов.

По информации Calciomercato, на 28-летнего игрока обратили внимание скауты Ромы и Селтика.

Обеим клубам придется конкурировать за футболиста с Миланом и Ньюкаслом, которые также намерены переманить хавбека к себе.

Контракт ирландца с Бернли заканчивается этим летом. Клуб желает продлить соглашение с футболистом.

В текущем сезоне Хендрик отыграл 27 матчей за Бернли, отметившись 3 голами и 2 ассистами.