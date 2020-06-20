Вингер отказался продлевать контракт с клубом.
Аарон Леннон, Getty Images
20 июня 2020, 10:18
Полузащитник Аарон Леннон покинет Бернли в конце этого месяца, сообщает Sky Sports.
Контракт английского вингера с клубом истекает 30 июня, а подписывать краткосрочное соглашение он отказался.
Леннон присоединился к Бернли в январе 2018-го из Эвертона за 1,7 млн евро. В текущем сезоне 33-летний игрок провел 19 поединков в футболке "бордовых", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что полузащитник Бернли Джефф Хендрик попал в сферу интересов Ромы и Селтика.