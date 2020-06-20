Англия

Вингер отказался продлевать контракт с клубом.

Полузащитник Аарон Леннон покинет Бернли в конце этого месяца, сообщает Sky Sports.

Контракт английского вингера с клубом истекает 30 июня, а подписывать краткосрочное соглашение он отказался.

Леннон присоединился к Бернли в январе 2018-го из Эвертона за 1,7 млн евро. В текущем сезоне 33-летний игрок провел 19 поединков в футболке "бордовых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Бернли Джефф Хендрик попал в сферу интересов Ромы и Селтика.