Англия

Аргентинец начнет процесс восстановления после травмы.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро перенес операцию на колене, информирует BBC.

Операция прошла успешно и аргентинский форвард начнет процесс восстановления. Точные сроки возвращения 32-летнего игрока пока остаются неизвестными.

Агуэро испытывал проблемы с коленом и усугубил повреждение в матче с Бернли. Нападающий отправился в Барселону, где и перенес хирургическое вмешательство.

"Восстановится ли Агуэро к возобновлению Лиги чемпионов? Не знаю. Как только Серхио вернется, мы будем знать, когда он сможет играть", – рассказал тренер Сити Пеп Гвардиола.

В текущем сезоне Агуэро провел 32 поединка в футболке "горожан", забив 23 гола и совершив 4 ассиста.