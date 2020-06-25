Аргентинец начнет процесс восстановления после травмы.
Серхио Агуэро, Getty Images
25 июня 2020, 07:41
Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро перенес операцию на колене, информирует BBC.
Операция прошла успешно и аргентинский форвард начнет процесс восстановления. Точные сроки возвращения 32-летнего игрока пока остаются неизвестными.
Агуэро испытывал проблемы с коленом и усугубил повреждение в матче с Бернли. Нападающий отправился в Барселону, где и перенес хирургическое вмешательство.
"Восстановится ли Агуэро к возобновлению Лиги чемпионов? Не знаю. Как только Серхио вернется, мы будем знать, когда он сможет играть", – рассказал тренер Сити Пеп Гвардиола.
В текущем сезоне Агуэро провел 32 поединка в футболке "горожан", забив 23 гола и совершив 4 ассиста.