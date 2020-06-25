Англия

Форвард сумеет хорошо заработать в Лондоне.

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер, которые вскоре присоединится к Челси, будет зарабатывать в лондонской команде 15,5 миллионов евро в год, утверждает Bild.

По данным источника, в неделю немецкий футболист получит 270 тысяч евро, а также ему полагается прописной бонус в размере 11 миллионов евро.

Тимо в нынешней кампании провел 43 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал 13 результативных передач.

Ранее сам Вернер прокомментировал будущий переезд в Челси, заявив, что он горд перейти в такой клуб.