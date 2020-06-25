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    25 июня 2020, 21:22

    Тоттенхэм может побороться за защитника Фрайбурга

    Робин Кох имеет шанс переехать в Лондон.

    Робин Кох, getty images
    Робин Кох, getty images 25 июня 2020, 21:22

    Руководство Тоттенхэма рассматривает вариант с приобретением центрального защитника Фрайбурга Робина Коха, сообщает Bild.

    По данным источника, "шпоры" видят в немецком футболисте потенциальную замену Хуану Фойту, который в будущее межсезонье может перебраться в Интер.

    23-летний Робин Кох в текущем сезоне сыграл в 31 матче за Фрайбург и отметился двумя голами. Его контракт истекает в 2021 году.

    Ранее сообщалось, что перехватить защитника у Тоттенхэма может как раз таки Интер.

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