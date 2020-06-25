Тоттенхэм может побороться за защитника Фрайбурга

Руководство Тоттенхэма рассматривает вариант с приобретением центрального защитника Фрайбурга Робина Коха, сообщает Bild.

По данным источника, "шпоры" видят в немецком футболисте потенциальную замену Хуану Фойту, который в будущее межсезонье может перебраться в Интер.

23-летний Робин Кох в текущем сезоне сыграл в 31 матче за Фрайбург и отметился двумя голами. Его контракт истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что перехватить защитника у Тоттенхэма может как раз таки Интер.