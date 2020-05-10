"Нерадзурри" попытаются подписать Робина Коха.
Робин Кох, Getty Images
10 мая 2020, 07:22
Защитник Фрайбурга Робин Кох в летнее межсезонье может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.
По информации источника, Интер планирует составить конкуренцию Наполи и Бенфике в гонке за 23-летним немцем.
Поскольку действующее соглашение Коха с Фрайбургом рассчитано до лета 2021 года, поэтому "нерадзурри" могут рассчитывать на снижение финансовых запросов со стороны немецкого клуба.
Опять же, единственная проблема для Интера — конкуренция с другими командами, которые могут предложить за Коха значительно больше.
В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел 24 поединка, в которых отличился одним взятием ворот.
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