Италия

"Нерадзурри" попытаются подписать Робина Коха.

Защитник Фрайбурга Робин Кох в летнее межсезонье может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По информации источника, Интер планирует составить конкуренцию Наполи и Бенфике в гонке за 23-летним немцем.

Поскольку действующее соглашение Коха с Фрайбургом рассчитано до лета 2021 года, поэтому "нерадзурри" могут рассчитывать на снижение финансовых запросов со стороны немецкого клуба.

Опять же, единственная проблема для Интера — конкуренция с другими командами, которые могут предложить за Коха значительно больше.

В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел 24 поединка, в которых отличился одним взятием ворот.

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