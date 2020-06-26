Англия

"Красные" завоевали первую победу в чемпионате за 30 лет.

Ливерпуль гарантировал чемпионский титул АПЛ в этом сезоне благодаря победе Челси над Манчестер Сити (2:1) в матче 31-го тура.

Этот чемпионский титул стал 19-м для мерсисайдцев и первым в истории в рамках английской Премьер-лиги.

По количеству завоеванных титулов Ливерпуль уступает лишь Манчестер Юнайтед, который становился чемпионом Англии 20 раз. В пятерку лидеров по этому показателю также входят Арсенал (13), Эвертон (9) и Астон Вилла (7).

Ранее сообщалось, что появилось видео с реакцией игроков Ливерпуля на чемпионство.