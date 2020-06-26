Англия

Эквадорский защитник продолжит карьеру в Премьер-лиге.

Уотфорд известил Осасуну о намерении прервать аренду левого защитника Первиса Эступиньяна, сообщает корреспондент ESPN Дэвид Картлидж.

Эступиньян прошлым летом присоединился к испанскому клубу на правах двухлетней аренды, но теперь он понадобился "шмелям".

Первис в нынешней кампании сыграл в 33 матчах за Осасуну в чемпионате и Кубке Испании. Он отметился одним голом и пятью ассистами.

Также Уотфорду приписывают интерес к защитнику Ниццы Юссефу Атталю.