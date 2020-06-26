Эквадорский защитник продолжит карьеру в Премьер-лиге.
Первис Эступиньян (Слева), Getty Images
26 июня 2020, 21:29
Уотфорд известил Осасуну о намерении прервать аренду левого защитника Первиса Эступиньяна, сообщает корреспондент ESPN Дэвид Картлидж.
Эступиньян прошлым летом присоединился к испанскому клубу на правах двухлетней аренды, но теперь он понадобился "шмелям".
Первис в нынешней кампании сыграл в 33 матчах за Осасуну в чемпионате и Кубке Испании. Он отметился одним голом и пятью ассистами.
Также Уотфорду приписывают интерес к защитнику Ниццы Юссефу Атталю.