Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед намерен сделать все возможное, чтобы догнать и перегнать Ливерпуль в будущем.

Ливерпуль после 30-летнего ожидания снова выиграл чемпионат – благодаря победе Челси над Манчестер Сити (2:1). Эту новость не очень радостно восприняли в стане принципиального соперника "красных" – Манчестер Юнайтед.

"Каждый, кто побеждает в Премьер-лиге, делает то заслуженно. Победить в этом чемпионате тяжело. Так что мое почтение Юргену и его игрокам. Но каждый раз больно, когда видишь, что титул достается другому", — заявил тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер.

"Это ощущение у каждого причастного к Манчестер Юнайтед – от игроков до болельщиков. Мы хотим побыстрее вернуться на путь побед, это наша задача. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить отставание, а то и обойти Ливерпуль", — цитирует норвежца Goal.

Пока что Манчестер Юнайтед сражается за попадание в Лигу чемпионов. Команда идет на пятом месте, чего будет достаточно, если исключение Ман Сити из ЛЧ останется в силе. Следующую игру "красные дьяволы" проведут против Норвича 27 июня.