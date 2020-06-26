Англия

Главный тренер Челси — о переходе в состав "синих" немецкого форварда.

Фрэнк Лампард не уверен, что с приобретением Тимо Вернера его команда сразу начнет борьбу за победу в английской Премьер-лиге.

"Не считаю, что приобретение одного игрока (в контексте Тимо Вернера, — прим.ред.) будет значить, что мы в следующем сезоне будем бороться за титул. Ливерпуль и Манчестер Сити – лучшие команды мира. Мы понимаем, какое положение дел у Челси в Премьер-лиге".

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"Прекрасно понимаем, что разница есть. На тренировках необходимо проделывать стабильную работу, чтобы штамповать победы, как Ливерпуль и Манчестер Сити", — приводит слова Фрэнка Лампарда BBC.

В текущем сезоне Челси расположился на четвертой строчке в АПЛ с 54 пунктами в активе.