Англия

Football.ua анализирует приобретение "синих" в лице нападающего РБ Лейпцига.

В четверг, 18 июня, Челси объявил о переходе Тимо Вернера. 24-летний футболист завершит сезон в чемпионате Германии с РБ Лейпцигом, после чего отправится в расположение Челси. В Лиге чемпионов Вернер за "быков" уже не сыграет.

Изначально фаворитом в гонке за немцем считался Ливерпуль. С ним лично беседовал Юрген Клопп, да и Вернер, судя по всему, хотел выступать за "красных", однако есть несколько причин, почему переход не состоялся. Поговаривают, что Клопп не сумел гарантировать нападающему стабильное игровое время на поле, что вполне логично, ведь в команде есть Роберто Фирмино, который и сам может забить, и очень эффективен в подыгрыше, и изящно дополняет Садио Мане и Мохамеда Салаха.

Второй момент – финансовая составляющая. Юрген Клопп пообщался с руководством "красных", а те сказали ему, что не дадут столько денег на покупку Вернера. Клаусула футболиста составляла примерно 50 миллионов евро (английские и немецкие источники называют разные суммы).

Челси вел невероятно серьезную и активную работу, чтобы заполучить Тимо: Фрэнк Лампард и Петр Чех лично летали в Германию до карантина в феврале, чтобы склонить игрока к переходу в состав лондонской команды. Источники сообщают, что им удалось впечатлить как футболиста, так и его окружение. По другой информации, директор Челси Марина Грановская нашла интересный подход: во время карантина она вела переговоры по Вернеру через агента Михаэля Баллака. Таким образом, Челси показал свою серьезную заинтересованность в игроке больше других.

Нужно сказать, что трансфер Вернера – это правильный шаг со стороны "синих" и очень солидная покупка с точки зрения имиджа клуба. Может быть, кто-то станет отрицать, что Тимо – топ-форвард, однако это чуть ли не единственный стоящий нападающий сейчас, который был доступен на трансферном рынке. Можно было бы привести в пример и Эдинсона Кавани, однако ему за 30 лет, он сдал в игре, а также потребовал бы серьезную заработную плату после ПСЖ.

Хаким Зийеш и Тимо Вернер – это очень сильный старт от Челси на трансферном рынке. По слухам, клуб также проявляет интерес к Каю Хаверцу и Бену Чилвеллу и, при условии, что "синие" реализуют свои трансферные планы, то вполне могут вернуться в борьбу за победу в АПЛ, а не просто "бодаться" за место в ТОП-4.

Зачем Вернер Челси, ведь есть Абрахам?

К 24 годам Тимо успел отыграть 220 игр в чемпионате Германии и 17 в Кубке. Это очень солидный показатель, а ко всему прочему немец демонстрирует высокую результативность – 89 голов и 42 результативные передачи. Опыта в Лиге чемпионов у Вернера не так много, но если посмотреть на статистику, то и здесь он впечатляет, забивая в каждом втором матче: 14 игр, 7 голов и 2 результативные передачи.

Тэмми Абрахам, безусловно, талантливый футболист, в которого верит Фрэнк Лампард, однако он не способен провести "ровный" сезон без спадов, ему не хватает стабильности. Переход Вернера никоим образом не ставит крест на Абрахаме. Он будет важной частью команды, возможно, они с Тимо будут действовать в связке. Немец – универсальный футболист, который также может действовать в оттяжке и на фланге. Кроме того, в лице такого сильного нападающего Абрахам получает стимул не расслабляться, а работать над собой, доказывать, что он достоин места в стартовых одиннадцать.

Зачем тогда продлевали Жиру?

Вернер – это игрок, который добавит скорости команде, особенно, когда речь идет о контратаках. Жиру – таранный форвард, который тоже будет полезен для клуба. Это футболист – большой профессионал, который готов ждать своего шанса и доказать тренеру свою значимость для команды. Если соперник закроется в своей штрафной, то забросы вперед могут сыграть значимою роль в достижении необходимого результата.

А что с Батшуайи?

К сожалению, бельгиец – отработанный материал. Челси постарается продать его уже этим летом, либо же включить в сделку по какому-либо из футболистов. Батшуайи в составе "синих" играл под руководством трех тренеров – Антонио Конте, Маурицио Сарри и Фрэнка Лампарда. За все время он ни разу не доказал, что достоин играть в основе. Чемпионский гол в ворота Вест Бромвича и ведение Twitter'а – самое запоминающееся среди всего, что сделал Миши за Челси.

Как будет выглядеть атака Челси с приходом Вернера?

Вопрос очень хороший и пока точный ответ дать сложно. Во-первых, трансферное окно еще открыто и, возможно, будет открыто до начала октября. Клуб проявляет серьезный интерес к Хаю Хаверцу, а также логично предположить, что будет куплен хотя бы один вингер – ведь клуб покидают Педро и Виллиан. На данном этапе схема, где Абрахам будет в центре нападения, Зийеш справа, а Вернер слева, выглядит реалистичной, но какие-то конкретные выводы можно будет делать после предсезонки, если как таковая у клубов действительно будет.

Исключать вариант, что Абрахам чаще будет начинать игру со скамейки запасных, тоже не стоит, ведь выпускать результативного форварда на фланге или под нападающим, наверное, тоже не самое лучшее решение.

Интересно, что переход Тимо Вернера, по сути, покроет транш от Атлетико за Альваро Морату. И если Вернер не заиграет за Челси — это не катастрофа. Самое главное, что руководство "синих" начало мыслить в верном направлении, научилось выигрывать борьбу за топ-игрока у топ-клубов, а также вести дела рано, а не делать панические покупки за несколько дней или даже часов до закрытия трансферного окна.

И если сравнивать Вернера и Морату, то можно найти одно серьезное отличие: немец регулярно играет в стартовом составе за свой клуб и демонстрирует высочайшую результативность. В то время как Мората был игроком ротации, и чаще выходил на поле, когда игра была уже сделана, либо Реал (и даже Ювентус) бросали все силы на атаку, чтобы добыть нужный результат.