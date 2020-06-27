Англия

Однако победы главный тренер "красных" гарантировать не стал.

Ливерпуль после 30-летней паузы снова стал чемпионом Англии, а годом ранее команда Юргена Клоппа выиграла Лигу чемпионов.

"Последние 13 месяцев были весьма особенными для нас, это правда", — цитирует главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа Goal.

"Я хотел бы затронуть и предыдущий сезон, потому что это было невероятное время в моей футбольной карьере. Настолько хорошего у меня еще не было. Стабильность, которую продемонстрировали ребята, была поразительной".

"Мы не остановимся. Нужно сохранять концентрацию. Обещаю, Ливерпуль станет лучше. Но это не значит, что мы выиграем все – но мы станем лучше. Манчестер Сити исключительная команда, так что я не могу обещать, что мы выиграем все".

Следующий матч Ливерпуль уже в ранге победителя Премьер-лиги проведет против Манчестер Сити. Игра состоится второго июля.