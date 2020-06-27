Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на четвертьфинал Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед будет противостоять Норвич в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Букмекерская компания Parimatch считает шансы "красных дьяволов" на успех гораздо более высокими.

Так, на победу Манчестер Юнайтед коэффициент составляет 1,38, а вероятность успеха Норвича оценивается показателем 8,70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,10.

Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на событие "Норвич победит в серии пенальти: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 13,0.

Напомним, матч Норвич — Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 27 июня, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.