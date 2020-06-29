Англия

У Анхеля Гомеса 30 июня завершается соглашение с "красными дьяволами".

Полузащитник Анхель Гомес покидает Манчестер Юнайтед. Об этом сообщил главный тренер английской команды на пресс-конференции.

"У меня нет новостей. Не похоже, что он остается. Я ничего не слышал ни прошлым вечером, ни утром. Ответ короткий: да, он уйдет", — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

30 июня завершается соглашение Гомеса с Манчестер Юнайтед – он станет свободным агентом.

Напомним, что ранее Солскьяер назвал 19-летнего футболиста "лучший юниор, который есть в Манчестер Юнайтед".