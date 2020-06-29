"Горожане" хотят подписать защитника Борнмута.
Натан Аке, Getty Images
29 июня 2020, 17:57
Защитник Борнмута Натан Аке попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает портал The Athletic.
"Горожане" хотят заполучить нидерландского центрбека в летнее межсезонье и уже начали переговоры по нему. Стоимость игрока оценивается в сумму около 30 млн евро.
В подписании 25-летнего защитника также заинтересован Челси.
В текущем сезоне Аке провел 26 поединков в футболке "вишен", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Ман Сити также заинтересован в подписании полузащитника Дуайта Макнейла.