Англия

"Горожане" проявляют интерес к хавбеку "бордовых".

Манчестер Сити проявляет серьезный интерес к Дуайту МакНейлу, сообщает ESPN.

По информации источника, 20-летний футболист заинтересовал Пепа Гвардиолу. В лице англичанина Сити видит замену Лерою Сане, который намерен покинуть клуб.

Напомним, что Бавария является фаворитом на приобретение немецкого вингера, однако клубы не могу сойтись в цене.

Что касается МакНейла, то он уже выступал за манчестерскую команду, будучи игроком МЮ.

В текущем сезоне МакНейл отыграл 31 игру в АПЛ: на его счету два гола и шесть ассистов.