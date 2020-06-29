"Горожане" проявляют интерес к хавбеку "бордовых".
Дуайт МакНейл, Getty Images
29 июня 2020, 13:19
Манчестер Сити проявляет серьезный интерес к Дуайту МакНейлу, сообщает ESPN.
По информации источника, 20-летний футболист заинтересовал Пепа Гвардиолу. В лице англичанина Сити видит замену Лерою Сане, который намерен покинуть клуб.
Напомним, что Бавария является фаворитом на приобретение немецкого вингера, однако клубы не могу сойтись в цене.
Что касается МакНейла, то он уже выступал за манчестерскую команду, будучи игроком МЮ.
В текущем сезоне МакНейл отыграл 31 игру в АПЛ: на его счету два гола и шесть ассистов.