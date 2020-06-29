Англия

"Горожане" хотят подписать хавбека Виллы.

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание The Telegraph.

Сити намерен укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и попытается заполучить английского хавбека. Руководство "горожан" рассматривает 24-летнего игрока в качестве замены Лерою Сане, который близок к уходу из клуба.

Стоимость Грилиша оценивается в сумму около 40 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 35 поединков в футболке "львов", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед практически согласовал трансфер Грилиша.