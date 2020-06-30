Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Англии.
Бен Ми, Getty Images
30 июня 2020, 07:22
Капитан Бернли, центрбек Бен Ми, не только помог команде сыграть на ноль с Кристал Пэлас, но и отличился голом в воротах "орлов". Как итог – победа Бернли со счетом 1:0.
Кристал Пэлас – Бернли 0:1
Гол: Ми, 62.
Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Дэнн, Кэйхилл, ван Анхолт – Таунсенд (Майер, 77), Куяте (Маккарти, 46), Миливоевич, Макартур, Заа – Айю.
Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор – Браунхилл, Вествуд, Корк (Лонг, 70), Питерс – Макнил, Выдра.
Предупреждения: Тарковски, Маккарти.