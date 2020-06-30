Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Англии.

Капитан Бернли, центрбек Бен Ми, не только помог команде сыграть на ноль с Кристал Пэлас, но и отличился голом в воротах "орлов". Как итог – победа Бернли со счетом 1:0.

Кристал Пэлас – Бернли 0:1

Гол: Ми, 62.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Дэнн, Кэйхилл, ван Анхолт – Таунсенд (Майер, 77), Куяте (Маккарти, 46), Миливоевич, Макартур, Заа – Айю.

Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор – Браунхилл, Вествуд, Корк (Лонг, 70), Питерс – Макнил, Выдра.

Предупреждения: Тарковски, Маккарти.