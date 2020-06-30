Англия

Норвежец прокомментировал игру французского форварда.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился своим мнением о выступлении Антони Мартиаля накануне матча с Брайтоном.

"Мартиаль играет с улыбкой на лице. Антони проводит действительно хороший сезон, он очень важен для нас. Это особенно ощущалось в те месяцы, когда он был травмирован, мы испытывали проблемы.

Он знает, что мы доверяем ему, знает, что мы будет относиться к нему с терпением и продолжим работу. Он развивается в определенных компонентах, стал лучше работать в штрафной площадке и рядом с воротами", – рассказал Солскьяер в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне Мартиаль провел 37 поединков в футболке "красных дьяволов", забив 19 голов и совершив 6 ассистов.

Матч Брайтон – Манчестер Юнайтед состоится в 32-м туре АПЛ состоится в вторник, 30 июня, и начнется в 22:15 по киевскому времени.