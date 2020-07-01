Англия

Арендованный у Саутгемптона португалец наконец-то вышел на поле в футболке "канониров".

Португальский защитник Седрик Суареш провел свой первый матч за Арсенал – он вышел на поле на 77-й минуты игры с Норвичем (4:0), заменив Эктора Бельерина.

Арендованный у Саутгемптона португалец спустя четыре минуты открыл счет своим мячам за "канониров". После подачи углового Седрик сыграл на подборе и отправил мяч точно в угол ворот.

Седрик перешел в Арсенал из Саутгемптона в январе на правах аренды до конца июня. Однако долгое время Седрик не мог дебютировать за клуб из-за проблем с коленом и перелома носа.

Недавно "канониры" заключили полноценный договор с португальцем.