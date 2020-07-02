Англия

Менеджер прокомментировал поединок против Вест Хэма.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказал свое мнение о поединке 32-го тура АПЛ, в котором его команда проиграла Вест Хэму (2:3).

"У нас были возможности сократить разрывы и обойти команды в таблице. Но мы этого не сделали, и это признак того, где мы находимся. Мы знаем, что нам предстоит проделать большую тяжелую работу, чтобы достичь того, чего мы хотим, и это одна из причин, почему мы хотим быть на уровне с Манчестер Сити и Ливерпулем. Достичь их уровня взаимопонимания. Вот к чему мы должны стремиться".

"Это, конечно, расстраивает. У нас есть матч против Уотфорда на выходных и игры после этого, чтобы попытаться продолжить добиваться наших целей", — цитирует Лампарда Goal.

Напомним, решающий гол в прошедшем поединке забил вингер Андрей Ярмоленко, который вышел на замену на 78-й минуте встречи.