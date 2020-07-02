Англия

Испанский специалист не сомневается в продлении контракта с габонским форвардом.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о будущем ключевого нападающего своего команды Пьера-Эмерика Обамеянга, который может сменить клубную прописку в летнее межсезонье из-за истекающего контракта в 2021 году.

"Количество голов, которые он забил за столь короткий период времени, говорят о важности этого футболиста для нашей команды. Обамеянг готов остаться, ведь он действительно счастлив в Арсенале и прекрасно знает, какой проект я хочу здесь построить. Он может стать еще лучше, а мы ему в этом помогает".

"Что касается его контракта, то я не знаю, но я уверен, что Обамеянг останется в Арсенале на долгие годы, однако процесс переговоров должен продвигаться вперед. Этот вопрос я оставлю руководству клуба. Обамеянг знает свою роль в этом проекта, а все остальное не в моих руках", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг забил 50 голов в АПЛ быстрее всех в истории Арсенала. Для этого габонцу потребовалось всего 79 поединков.