Пьер-Эмерик Обамеянг отметился голом на 33 минуте поединка 32-го тура чемпионата Англии против Норвича.

Данный гол стал 50 для габонского нападающего в рамках АПЛ. Таким образом, Обамеянг быстрее всех в истории Арсенала добрался до этого показателя.

Габонец смог забить 50 голов за 79 поединков. Быстрее справились только пять футболистов.

50 — Pierre-Emerick Aubameyang has scored his 50th Premier League goal in fewer appearances (79) than any other @Arsenal player, and is the 6th fastest to this total among all Premier League players. Clinical. pic.twitter.com/YWjDZJzFsP