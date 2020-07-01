Пьер-Эмерик Обамеянг отметился голом на 33 минуте поединка 32-го тура чемпионата Англии против Норвича.

Данный гол стал 50 для габонского нападающего в рамках АПЛ. Таким образом, Обамеянг быстрее всех в истории Арсенала добрался до этого показателя.

Габонец смог забить 50 голов за 79 поединков. Быстрее справились только пять футболистов.

Напомним, что ранее Пьер-Эмерик Обамеянг провел сотый поединок в футболке Арсенала.