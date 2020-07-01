Габонский нападающий занял шестое место по скорострельности в лиге.
Пьер-Эмерик Обамеянг, getty images
01 июля 2020, 20:59
Пьер-Эмерик Обамеянг отметился голом на 33 минуте поединка 32-го тура чемпионата Англии против Норвича.
Данный гол стал 50 для габонского нападающего в рамках АПЛ. Таким образом, Обамеянг быстрее всех в истории Арсенала добрался до этого показателя.
Габонец смог забить 50 голов за 79 поединков. Быстрее справились только пять футболистов.
Напомним, что ранее Пьер-Эмерик Обамеянг провел сотый поединок в футболке Арсенала.