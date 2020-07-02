Англия

Хавбек рассказал о проблемах команды.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган высказал свое мнение о текущем сезоне, поведав о том, чего не хватило его команде.

"Ливерпуля был отличный сезон, они едва ли теряли очки, поэтому так сложно поддерживать этот уровень в течение такого долгого времени. С другой стороны, мы должны прекратить терять очки. Игры, которые мы должны были выиграть, шли не по плану. Я помню игру в Ньюкасле, где мы пропустили гол в последнюю минуту. Потом был матч против Вулверхэмптона, и мы проиграли".

"Существует так много поединков, в которых мы допускали ошибки.. Тем не менее, мы вторые, я бы сказал, что это неплохой сезон. Мы знаем, где нам нужно улучшиться в следующем сезоне, и если мы сможем сделать это снова, мы будем в чемпионской гонке", — сказал Гюндоган Goal.

Ранее о проблемах команды в текущем сезоне рассказал главный тренер Сити Пеп Гвардиола.