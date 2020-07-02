Англия

Универсал Вест Хэма может сменить клуб, но остаться в Лондоне.

Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс, способный также сыграть в центре обороны, входит в сферу интересов Челси, сообщает The Athletic.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник Вест Хэма сыграл в 33 матчах за "молотков" в чемпионате и Кубке Англии. На счету Деклана два ассиста и шесть желтых карточек.

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Челси в это трансферное окно уже договорился о переходе двух важных игроков: хавбека Аякса Хакима Зийеха и форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера.