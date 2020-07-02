Англия

Тренерский штаб "синих" недоволен выступлениями Кепы Аррисабалаги.

Челси задумывается над сменой голкипера этим летом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Фрэнк Лампард недоволен выступлениями Кепы Аррисабалаги. Он, как и Петр Чех, который работает в структуре клуба, знают, что успешному клубу нужен надежный голкипер. На данный момент явной кандидатуры нет, но идут подвижки в поисках нового вратаря.

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Дело в том, что для начала нужно найти вариант для Кепы. Есть интерес со стороны испанских команд, но в таком случае Челси должен будет отдать в аренду 25-летнего игрока, а также выплачивать часть заработной платы ему. Сейчас Кепа зарабатывает 150 тысяч фунтов в неделю.

Петр Чех и Марина Грановская тесно сотрудничали, когда подписывали Хакима Зиейша и Тимо Вернера. Слово Чеха будет иметь большое значение, если новый голкипер будет приобретен.

Напомним, что в свое время Кепа обошелся Челси в 71,6 миллионов фунтов.