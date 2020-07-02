Французским защитником интересуются гранды АПЛ.
Люка Динь, getty images
02 июля 2020, 21:48
Люка Динь будет востребован в ближайшее трансферное окно среди топ-клубов АПЛ, сообщает ESPN.
На французского защитника претендуют Манчестер Сити и Челси. У "горожан" слева могут сыграть Зинченко, Менди и Анхелиньо, если вернется из аренды в Лейпциге. Челси же на левом фланге обороны рассчитывает на Эмерсона и Алонсо, но собирается расстаться с обоими уже в скором времени.
В этом сезоне Люка Динь провел 33 поединка, в которых отметился голом и семью результативными передачами.
Напомним, что эти же команды рассматривают кандидатуру Бена Чилвелла.