Англия

Французским защитником интересуются гранды АПЛ.

Люка Динь будет востребован в ближайшее трансферное окно среди топ-клубов АПЛ, сообщает ESPN.

На французского защитника претендуют Манчестер Сити и Челси. У "горожан" слева могут сыграть Зинченко, Менди и Анхелиньо, если вернется из аренды в Лейпциге. Челси же на левом фланге обороны рассчитывает на Эмерсона и Алонсо, но собирается расстаться с обоими уже в скором времени.

В этом сезоне Люка Динь провел 33 поединка, в которых отметился голом и семью результативными передачами.

Напомним, что эти же команды рассматривают кандидатуру Бена Чилвелла.