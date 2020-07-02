Англия

"Горожане" отдали дань уважения заслугам соперника в этом сезоне.

Ливерпуль в поединке 32-го тура АПЛ отправился в ранге чемпиона в гости к Манчестер Сити.

"Горожане", как и подобает традициям, выстроили для команды Юргена Клоппа чемпионский коридор.

Отметим, что долгожданный титул мерсисайдцам принесло поражение Манчестер Сити от Челси, лишившее команду Гвардиолы математических шансов догнать Ливерпуль.

Матч начался в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.