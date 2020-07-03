Англия

Главный тренер Тоттенхэма подвел итоги матча против Шеффилд Юнайтед.

Шеффилд Юнайтед уверенно переиграл Тоттенхэм в 32-м туре английской Премьер-лиги. Свой комментарий по игре дал Жозе Моуриньо.

"Должны были сыграть лучше. Должны стать сильнее психологически, чтобы справляться с неудачами. Мы не можем умирать психологически из-за решений Майкла Оливера, который отвечал за VAR. Мы владели мячом во втором тайме, но у нас не было шансов изменить ход встречи".

О судьях и VAR:

"Я не могу сказать то, что думаю. Это больше не судья. Человек на поле теперь помощник судьи, лайнсмены – ассистенты помощника судьи. Судьей должен быть человек на поле. Мы движемся в очень плохом направлении для футбола".

О мотивации:

"Если футболистам наплевать на результаты и позицию, которую мы займем, то у нас будут большие проблемы в будущем", — сказал Жозе Моуриньо на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм при Моуриньо добыл одну победу в последних девяти играх.