Англия

Центральный защитник Манчестер Сити готов стать "новым Жераром Пике".

Барселона заинтересована в подписании игрока Манчестер Сити Эрика Гарсии, который будет рад вернуться, сообщает Onda Cero.

"Сине-гранатовые" рассчитывают, что защитник "горожан" пойдет по стопам Пике, который стал легендой клуба после возвращения из другой английской команды — Манчестер Юнайтед.

Гарсия присоединился к Манчестер Сити в 2017 году из академии Барселоны. В текущем сезоне испанский центрбек провел 18 поединков в футболке "горожан" и сделал ассист.

Напомним, что Манчестер Сити предложил 19-летнему защитнику новый контракт.