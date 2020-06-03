Испания

Каталонцы заинтересованы в подписании своего воспитанника.

Защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия попал в сферу интересов Барселоны, информирует ESPN.

Каталонский клуб следит за своим воспитанником и попытается вернуть его в летнее межсезонье. Представители "сине-гранатовых" уже связывались с английским клубом, чтобы узнать о возможности трансфера 19-летнего игрока.

Гарсия присоединился к Ман Сити в 2017 году из академии Барселоны. В текущем сезоне испанский центрбек провел 11 поединков в футболке "горожан".

Ранее сообщалось, что Барселона нацелилась на приобретение нападающего Герты Лазара Самарджича.