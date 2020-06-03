Каталонцы заинтересованы в подписании своего воспитанника.
Эрик Гарсия, Getty Images
03 июня 2020, 09:47
Защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия попал в сферу интересов Барселоны, информирует ESPN.
Каталонский клуб следит за своим воспитанником и попытается вернуть его в летнее межсезонье. Представители "сине-гранатовых" уже связывались с английским клубом, чтобы узнать о возможности трансфера 19-летнего игрока.
Гарсия присоединился к Ман Сити в 2017 году из академии Барселоны. В текущем сезоне испанский центрбек провел 11 поединков в футболке "горожан".
Ранее сообщалось, что Барселона нацелилась на приобретение нападающего Герты Лазара Самарджича.