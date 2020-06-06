Англия

"Горожане" хотят сохранить испанского защитника.

Манчестер Сити планирует продлить соглашение с защитником Эриком Гарсией, сообщает ESPN.

Барселона хочет вернуть молодого центрбека в летнее межсезонье, но Ман Сити не намерен расставаться с игроком. "Горожане" планируют начать с испанцем переговоры по новому контракту и предложат ему более выгодные условия.

Действующий договор защитника с Сити рассчитан до июня 2022 года.

Гарсия присоединился к Ман Сити в 2017 году из академии Барселоны. В текущем сезоне испанский центрбек провел 11 поединков в футболке "горожан".