Англия

Английские клубы заинтересованы в подписании колумбийца.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Арсенала, сообщает издание Marca.

Хамес не входит в планы Реала и может покинуть клуб в летнее межсезонье. МЮ и Арсенал хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить колумбийского хавбека.

В подписании 28-летнего игрока также заинтересован Атлетико.

В текущем сезоне Хамес провел 14 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед близок к подписанию полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша.