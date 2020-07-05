Английские клубы заинтересованы в подписании колумбийца.
Хамес Родригес, Getty Images
05 июля 2020, 11:25
Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Арсенала, сообщает издание Marca.
Хамес не входит в планы Реала и может покинуть клуб в летнее межсезонье. МЮ и Арсенал хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить колумбийского хавбека.
В подписании 28-летнего игрока также заинтересован Атлетико.
В текущем сезоне Хамес провел 14 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед близок к подписанию полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша.